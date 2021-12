Sousa will als polnischer Teamchef zurücktreten

Der Portugiese Paulo Sousa will seine Funktion als Cheftrainer der polnischen Fußball-Nationalmannschaft aufgeben.

Polens Verbandspräsident Cezary Kulesza bestätigte am Sonntag dementsprechende Medienberichte, will Sousa aber nicht gehen lassen. „Paulo Sousa hat mich heute darüber informiert, dass er seinen Vertrag mit dem Verband in gegenseitigem Einvernehmen auflösen möchte.“ Sousa habe ein anderes Arbeitsangebot erhalten.

Der Verband wolle dies aber nicht akzeptieren, erklärte Kulesza. „Dies ist ein äußerst unverantwortliches Verhalten, das nicht den früheren Erklärungen des Trainers entspricht. Deshalb habe ich mich entschieden geweigert zuzustimmen.“ Der polnische TV-Nachrichtensender TVN24 gab an, das Angebot an Sousa stamme vom brasilianischen Club Flamengo Rio de Janeiro. Ob sich der Trainer und der polnische Fußballverband doch noch auf die weiteren Schritte einigen könnten, werde sich vermutlich am Montag entscheiden.

Sousa ist erst seit Jänner 2021 polnischer Nationaltrainer. Unter seiner Führung enttäuschte man im Juni bei der Europameisterschaft und wurde in der Gruppenphase mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden Gruppenletzter.

