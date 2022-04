Champions League in Gefahr: Arsenal verliert bei Hasenhüttls Southampton

via

via Sky Sport Austria

Arsenals Chancen auf die erste Champions-League-Teilnahme seit sechs Jahren wackeln enorm. Gegen den vom österreichischen Trainer Ralph Hasenhüttl betreuten FC Southampton gab es eine empfindliche 0:1-Auswärtsniederlage.

Das Goldtor für die Hausherren im St. Mary’s Stadium erzielte Jan Bednarek kurz vor der Pause (44.). Arsenal gelang es somit nicht, die dringend benötigten Punkte aus dem Süden Englands mitzunehmen. Für das Team von Mikel Arteta war es die dritte Niederlage in der Premier League in Folge. Arsenal rutschte in der Tabelle vorerst auf Platz sechs ab, hat aber noch ein Spiel weniger ausgetragen als Manchester United, das dank eines Sieges über Norwich City vorbeizog.

Artikelbild: Imago