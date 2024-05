Souveräne Auftakterfolge für Vienna Vikings und Raiders Tirol

Die Vienna Vikings und die Raiders Tirol sind mit souveränen Auftaktsiegen in die neue Saison der European League of Football (ELF) gestartet.

Die Vikings, ELF-Champions von 2022 und Halbfinalisten der Vorsaison, gewannen am Samstag bei den Fehervar Enthroners in Ungarn ungefährdet mit 43:18. Die Raiders Tirol fertigten in Mailand die Milano Seamen mit 32:0 ab. In einer Woche kommt es in der Generali Arena in Wien zum „Battle of Austria“.

In Szekesfehervar überzeugte Vikings-Runningback Karri Parajinen mit drei erzielten Touchdowns. Der neue US-Quarterback Ben Holmes (29) konnte trotz einer Interception ebenfalls überzeugen. Damit gelang den Vikings von Headcoach Chris Calaycay ein Auftakt nach Maß, als Saisonziel war bei den Wikingern das ELF-Endspiel am 22. September auf Schalke ausgegeben worden.

(APA)/Bild: GEPA