Souveräne ICE-Siege für Graz und Linz

Die Graz99ers und Black Wings Linz haben in der ICE-Eishockeyliga klare Siege gefeiert.

Während die Steirer am Mittwoch beim 4:1-Heimsieg gegen Pustertal das effizientere Team waren, ließen die Oberösterreicher dem Tabellenschlusslicht Pioneers Vorarlberg beim 6:0 keine Chance. Die Grazer kletterten mit 44 Punkten vorübergehend auf Platz drei, einen Zähler vor den Linzern, die zum neunten Mal in den jüngsten zehn Partien als Gewinner vom Eis gingen.

Meister Red Bull Salzburg liegt einen weiteren Punkt dahinter, hat allerdings drei Spiele weniger ausgetragen. Fehervar blieb mit einem 2:1 zuhause gegen Olimpija Ljubljana sieben Punkte vor den Grazern.

In der Steiermark überzeugten die 99ers mit einem guten Penalty Killing. Pustertal nutzte sechs Überzahlsituationen nur zu einem Treffer zum 1:4-Endstand kurz vor Schluss, die Grazer waren bei ihrer einzigen Möglichkeit im zweiten Drittel erfolgreich. In Linz trugen sich vor 3.347 Zuschauern sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein.

(APA)

Bild: GEPA