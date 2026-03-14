Souveräner Heimsieg! Altach vergrößert Abstiegssorgen bei BW Linz
Der SCR Altach gewinnt die Auftaktpartie der Qualifikationsgruppe gegen Blau-Weiß Linz und bleibt damit Tabellenführer. Die Vorarlberger setzen sich mit 3:1 durch.
Altach-Stürmer Srđan Hrstić erzielt in der 41. Minute den Führungstreffer, Mohamed Ouedraogo (71.) und ein Eigentor von Manuel Maranda (86.) sorgen für die Vorentscheidung. Der Anschlusstreffer von Ronivaldo zum 3:1 kommt zu spät (90.). Damit vergrößern sich die Sorgenfalten beim Team von Michael Köllner. Den Linzern fehlen somit bereits sechs Punkte zum „rettenden Ufer”.
Alle Tore:
1:0 Srđan Hrstić (41.)
2:0 Mohamed Ouedraogo (71.)
3:0 Manuel Maranda (86./Eigentor)
3:1 Ronivaldo (90.)
folgt in Kürze
(Red.)
Bild: GEPA