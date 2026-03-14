Souveräner Heimsieg! Altach vergrößert Abstiegssorgen bei BW Linz

Der SCR Altach gewinnt die Auftaktpartie der Qualifikationsgruppe gegen Blau-Weiß Linz und bleibt damit Tabellenführer. Die Vorarlberger setzen sich mit 3:1 durch.

Altach-Stürmer Srđan Hrstić erzielt in der 41. Minute den Führungstreffer, Mohamed Ouedraogo (71.) und ein Eigentor von Manuel Maranda (86.) sorgen für die Vorentscheidung. Der Anschlusstreffer von Ronivaldo zum 3:1 kommt zu spät (90.). Damit vergrößern sich die Sorgenfalten beim Team von Michael Köllner. Den Linzern fehlen somit bereits sechs Punkte zum „rettenden Ufer”.

Alle Tore:

1:0 Srđan Hrstić (41.)



2:0 Mohamed Ouedraogo (71.)

3:0 Manuel Maranda ( 86./Eigentor)

3:1 Ronivaldo (90.)

folgt in Kürze

(Red.)

Bild: GEPA