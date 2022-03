Souveräner Sieg in Southampton: City folgt Chelsea und Palace ins FA-Cup-Halbfinale

Für Trainer Ralph Hasenhüttl und Southampton ist die FA-Cup-Reise im Viertelfinale zu Ende gegangen. Am Sonntag unterlagen die „Saints“ zuhause Premier-League-Spitzenreiter Manchester City mit 1:4 (1:1). Schon am frühen Nachmittag musste sich Everton bei Premier-League-Konkurrent Crystal Palace mit 0:4 (0:2) geschlagen geben, ab 19.00 Uhr (MEZ) gastierte Liverpool bei Zweitligist Nottingham Forest. Chelsea war schon am Samstag mit einem 2:0 über Middlesbrough aufgestiegen.

In Southampton eröffnete Raheem Sterling die Partie mit der plangemäßen Führung der „Citizens“, ein Eigentor von Aymeric Laporte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) sorgte aber wieder für Spannung. Kevin de Bruyne (62.) brachte die Gäste per Elfmeter neuerlich in Front, Phil Foden (75.) und Riyad Mahrez (78.) sorgten schließlich für klare Verhältnisse und die vierte Pflichtspielniederlage Southamptons in Folge. In der Liga hatte die Hasenhüttl-Elf in dieser Saison dem Favoriten zweimal ein Remis abgetrotzt.

(APA) / Bild: Imago