Späte Entscheidung: Kap Verde & Teixeira erreichen Afrika-Cup-Viertelfinale

Dank eines verwandelten Elfmeters kurz vor Schluss hat Kap Verde das Duell der Überraschungsteams gewonnen und ist beim Afrika-Cup ins Viertelfinale einzogen.

Ryan Mendes (88.) entschied das Achtelfinale gegen Mauretanien nervenstark vom Elfmeterpunkt, zuvor hatte Torhüter Babacar Niasse den kapverdischen Stürmer Benchimol nach einer verunglückten Rückgabe zu Fall gebracht.

Kap Verde ist beim Turnier in Cote d’Ivoire (Elfenbeinküste) der fünfte Viertelfinalist. Das Team, das erstmals 2013 die Runde der letzten Acht erreicht hatte, trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen dem WM-Vierten Marokko und Südafrika. Die beiden spielen am Dienstag (21.00 Uhr) gegeneinander. Für den siegreichen Inselstaat kam Sturm-Profi Bryan Texeira, der in der Gruppenphase noch gegen Ägypten traf, diesmal nicht zum Einsatz.

Am Montagabend ist zudem der Gastgeber Elfenbeinküste gefordert und trifft auf den Senegal.

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.