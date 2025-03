Später Ausgleich! Klagenfurt erkämpft Punkt gegen Altach

Der SCR Altach hat einen möglichen Auswärtssieg gegen Austria Klagenfurt spät verspielt und behält nach dem Ende des Grunddurchgangs die „Rote Laterne“ in der Fußball-Bundesliga. „Joker“ Philipp Wydra traf am Sonntag in der letzten Runde vor der Punkteteilung in der 95. Minute zum 2:2 (1:2) für die Kärntner. Damit haben die Altacher im Abstiegskampf zu Beginn der Qualifikationsgruppe genauso wie der GAK acht Punkte auf dem Konto, die Klagenfurter haben zehn Zähler (+ Stern).

Damit verpassten es die Altacher von Trainer Fabio Ingolitsch, die wegen des direkten Duells hinter den Grazern liegen, auch im achten Bundesliga-Duell gegen die Klagenfurter von Peter Pacult, erstmals als Sieger vom Platz zu gehen. Bei den Vorarlbergern sah der eingewechselte Lukas Jäger in der 101. Minute die Gelb-Rote Karte.

Altacher drehten Partie in drei Minuten

Die Klagenfurter gingen vor 2.429 Zuschauern durch ein Traumtor von David Toshevski in Führung, der Nordmazedonier vollendete eine abgefälschte Flanke in der fünften Minute volley ins kurze Kreuzeck. Die Antwort der Altacher, bei denen Sandro Ingolitsch gesperrt und die beiden Stürmer Ousmane Diawara sowie Suliman Mustapha verletzt fehlten, folgte prompt: Erst drückte Dijon Kameri (11.) einen Stanglpass von Lukas Fridrikas über die Linie, drei Minuten später erzwang Fridrikas nach einem weiteren Stanglpass von der linken Seite ein Eigentor durch Jannik Robatsch (14.). Der Treffer hatte ursprünglich wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht gezählt und wurde nach VAR-Intervention gewertet.

Der Altacher Leonardo Lukacevic traf kurz vor dem Pausenpfiff mit einem Distanzschuss noch die Latte (42.). Nach dem Seitenwechsel musste die Partie für etwa fünf Minuten unterbrochen werden, weil der VAR keine Bilder aus Kärnten empfing. In der 67. Minute lenkte Altach-Tormann Dejan Stojanovic einen Weitschuss von Christopher Wernitznig an die Latte, auch den Nachschuss von Keanan Bennetts wehrte der Schlussmann ab. Die Pacult-Elf drückte auf den Ausgleich, Wydra belohnte die Violetten in der Nachspielzeit mit einem präzisen Schuss von der Strafraumgrenze.

Alle Tore:

1:0 David Toshevski (5.)

1:1 Dijon Kameri (11.)

1:2 Jannik Robatsch (14./Eigentor)

2:2 Philipp Wydra (90.+5)

(APA)/Beitragsbild: GEPA