Später Ausgleich: Köln hält St. Pauli auf Distanz

Vorentscheidung verpasst, Vorsprung verwaltet: Der 1. FC Köln ist dem Klassenerhalt in der deutschen Bundesliga dank eines späten Comebacks ein gutes Stück nähergekommen. Gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten FC St. Pauli erkämpften die Kölner nach einem höchst intensiven Flutlicht-Duell ein 1:1 (0:0) und hielten den Verfolger aus Hamburg auf Abstand.

Den FC, der auch eine Vorentscheidung hätte erzwingen können, trennen weiterhin fünf Punkte von St. Pauli. Die Hamburger warten seit Ende Februar auf einen Sieg und hängen auf dem Relegationsplatz fest. Sollte der VfL Wolfsburg am Samstag mit einem Sieg das Debüt von Marie-Louise Eta als Trainerin von Union Berlin verderben, wäre auch der direkte Abstiegsrang 17 nur noch zwei Punkte entfernt.

Verteidiger Karol Mets (69.) brachte die Gastgeber verdient in Führung. Der eingewechselte Luca Waldschmidt schlug per Foulelfmeter nach Videobeweis aber zurück (86.) und rettete dem FC einen Punkt. Interimstrainer René Wagner blieb auch im dritten Spiel ungeschlagen.

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