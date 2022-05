Später Ausgleich: Leeds ringt Brighton ein Remis ab

Leeds United hat einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Premier League verpasst. Gegen Brighton & Hove Albion reichte es dank einem späten Ausgleich von Pascal Strujik nur zu einem 1:1-Remis.

Zuvor hatte Danny Welbeck die Gäste in Minute 21 in Führung gebracht. Der Ausgleich gelang Leeds erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Sollte Burnley sein Nachholspiel bei Aston Villa am Donnerstag gewinnen, würde Leeds mit Ex-Salzburg Trainer Jesse Marsch auf Abstiegsrang 18 abrutschen.

Video-Highlights folgen in Kürze!

Bild: Imago