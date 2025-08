Später Ausgleich! Wiener Austria rettet Punkt gegen GAK

Die Wiener Austria ist mit einem hart erkämpften Punkt beim GAK in die Fußball-Bundesliga-Saison gestartet. Die Favoritner waren in Graz durch Tore von Ramiz Harakate (22.) und Tio Cipot (55.) zweimal in Rückstand geraten, holten dank Treffern von Manprit Sarkaria (43.) und Dominik Fitz (86.) aber ein 2:2 (1:1). Beide Clubs waren vergangene Woche in der ersten Runde des ÖFB-Cups an Regionalligisten gescheitert. Die Wiedergutmachung gelang der Austria nur bedingt.

Rückkehrer Sarkaria war der einzige Neuzugang in der Startformation der Wiener, beim GAK waren es mit Ludwig Vraa, Tobias Koch und Harakate deren drei. Die Austria hatte vor knapp 8.000 Zuschauern in der Anfangsphase mehr vom Spiel. Nach einem Gegenstoß bediente Fitz Stürmer Maurice Malone, dieser agierte aber zu unentschlossen und musste auf Abubakr Barry zurücklegen. Dessen Schuss parierte GAK-Goalie Jakob Meierhofer (8.).

Der Franzose Harakate dagegen nutzte die erste Torchance für den GAK. Nach einem unsauberen Abschlag von Austria-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger bediente Koch den ehemaligen St.-Pölten-Kicker, der bei seinem Bundesliga-Debüt von knapp außerhalb des Strafraums ins linke Eck traf. Der Ausgleich gelang Sarkaria. Nach einem Eckball kam der Ball zurück zu Fitz. Dessen Flanke verwertete der frühere ÖFB-Teamstürmer, der zuletzt ein halbes Jahr in China gespielt hatte, per Kopf.

Austria seit 2018 ohne Liga-Auftaktsieg

Kurz nach Seitenwechsel schoss Barry aus kurzer Distanz Jacob Italiano an den Arm, Schiedsrichter Stefan Ebner nahm den von ihm verhängten Elfmeter nach Video-Studium aber zurück (51.). Auf der Gegenseite schlug der GAK zu. Harakate brachte den Ball scharf zur Mitte, dort vollendete Cipot aus kurzer Distanz. Der neue Austria-Stürmer Johannes Eggestein traf kurz nach seiner Einwechslung wuchtig die Stange (64.). Danach war das Spiel wegen Rauchschwaden aus den Fansektoren einige Minuten unterbrochen.

Die Austria drängte danach auf den Ausgleich, wurde aber erst im Finish belohnt. Einen Querpass von Eggestein legte der zweite „Joker“ Noah Botic zu Fitz. Der überragende Austria-Spieler der vergangenen Saison rettete dem Ligadritten der vergangenen Saison eine Woche nach dem Cup-Aus in Voitsberg (2:3) mit einem trockenen Flachschuss zumindest einen Punkt. Für die Austria endete damit eine Unserie von sechs verlorenen Ligaauftaktspielen in Folge. Auf einen Sieg in der ersten Ligarunde warten die Violetten aber seit 2018 weiter vergeblich.

Der GAK war im Cup an Dornbirn gescheitert (0:1), zeigte sich beim Heimauftakt in der Liga aber deutlich verbessert. In der vergangenen Saison hatten die „Rotjacken“ noch beide Duelle mit der Austria mit 1:2 verloren. Für die Grazer geht es am Samstag mit einem Auswärtsspiel bei Vizemeister Red Bull Salzburg weiter. Für die Austria steht davor bereits am Donnerstag das Drittrunden-Hinspiel der Conference-League-Qualifikation bei Banik Ostrava auf dem Programm.