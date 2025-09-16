Später Doppelschlag! Arsenal müht sich in Bilbao zu Auftaktsieg
Der FC Arsenal hat sich in der UEFA Champions League zu einem Auftaktsieg bei Athletic Bilbao gemüht. Die „Gunners“ gewannen dank zwei späten Toren mit 2:0 (0:0).
In Bilbao sahen die Fans zwar ein intensives, aber auch chancenarmes Spiel mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. Die drei Punkte holten jedoch die Londoner – der Sekunden zuvor eingewechselte Gabriel Martinelli schloss einen Konter erfolgreich ab (72.), Leandro Trossard legte via Innenstange nach (87.).
Die Tore im Video
0:1 – Gabriel Martinelli (72.)
0:2 – Leandro Trossard (87.)
(APA) / Artikelbild: Imago