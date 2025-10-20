Später Elfmeter für Rapid: VAR erklärt Entscheidung

Später VAR-Einsatz am zehnten Spieltag: Erst in der Nachspielzeit der spätesten Sonntagspartie zwischen dem SK Rapid und dem LASK kam es zu einem längeren Check.

Beim Stand von 0:2 in der dritten Minute der Nachspielzeit kam es zur Strafraumszene zwischen Rapids Ercan Kara und LASK-Goalie Lukas Jungwirth. Kara erwischte zuerst den Ball, Jungwirth verfehlte diesen und traf stattdessen den SCR-Stürmer. Schiedsrichter Alexander Harkam entschied nach dem vom VAR empfohlenen On-Field-Review auf Strafstoß – korrekterweise, wie die dementsprechende Institution heute urteilt.

Der Elfmeter sollte jedoch nichts am Ergebnis ändern: Claudy Mbuyi trat an, der LASK-Schlussmann machte aber sein Vergehen wieder gut und wahrte seine weiße Weste in Wien-Hütteldorf.

HIGHLIGHTS | SK Rapid – LASK | 10. Runde

(Red.)