Später Elfmeter bei Inter: Szoboszlai lässt Liverpool jubeln

Auch dank Joker Florian Wirtz hat der kriselnde FC Liverpool nach dem öffentlichen Theater um Superstar Mohamed Salah in der Champions League den erhofften Befreiungsschlag gelandet.

Wirtz holte nach seiner Einwechslung den fragwürdigen Elfmeter raus, den Dominik Szoboszlai zum 1:0 (0:0)-Sieg bei Inter Mailand verwandelte (88.). Nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Pflichtspielen durften die Reds spät aufatmen.

Liverpool schob sich durch den vierten Sieg im sechsten Spiel der Ligaphase vorläufig auf Rang acht. Inter ist vor den Mittwochsspielen punktgleicher Fünfter.

Rückschläge für Chelsea & Gala

Einen Rückschlag im Rennen um die Top acht kassierte Galatasaray Istanbul. Bei der AS Monaco verloren die Türken mit 0:1 (0:0). Folarin Balogun erzielte den entscheidenden Treffer (68.), beide Teams stehen nun bei neun Punkten. Für Gala ließ Starstürmer Victor Osimhen jeweils auf Vorarbeit von Sané beste Möglichkeiten liegen (16./36.), für die Franzosen verschoss der ehemalige Gladbacher Denis Zakaria noch einen Foulelfmeter (50.).

Die PSV Eindhoven ging gegen Atlético Madrid zwar in Führung, verlor am Ende aber mit 2:3 (1:1). Atalanta Bergamo besiegte den FC Chelsea mit 2:1 (0:1). Tottenham Hotspur gewann auch dank eines Elfmetertreffers des ehemaligen Leipzigers Xavi Simons (79.) mit 3:0 (1:0) gegen Slavia Prag.

Das Tor im VIDEO:

0:1 Dominik Szoboszlai (Elfmeter/88.)

(SID) / Bild: Imago