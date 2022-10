Später Erfolg: WSG Tirol holt Sieg in Klagenfurt

Die WSG Tirol hat in der Fußball-Bundesliga den dritten Erfolg in Serie eingefahren. Das Team von Trainer Thomas Silberberger feierte am Samstag auswärts bei Austria Klagenfurt einen 3:2-(2:1)-Erfolg. Durch die drei errungenen Punkte überholten die Tiroler den Gastgeber in der Tabelle und verbesserten sich vorübergehend auf den vierten Platz. Die zuletzt formstarken Klagenfurter fielen durch die Niederlage auf Rang fünf zurück.

Thomas Sabitzer erzielte bereits nach zwei Spielminuten die frühe Führung für die WSG. Alexander Rancher erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (42.), praktisch im Gegenzug machte Torjäger Markus Pink den Anschlusstreffer (44.). In Hälfte zwei traf abermals Pink zum Ausgleich (76.), ehe Valentino Müller kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielte (90). Die WSG feierte somit dank einer starken ersten Hälfte einen verdienten ersten Sieg im vierten Bundesliga-Duell mit Klagenfurt.

Beide Trainer hatten nach den zuletzt starken Auftritten keine Gründe für Veränderungen. Klagenfurt-Coach Peter Pacult, der am gestrigen Freitag sein Arbeitspapier bei den Kärntnern bis 2025 verlängert hatte, schickte dieselbe Elf wie beim 1:0-Auswärtserfolg bei Rapid auf den Platz. Sein Gegenüber Thomas Silberberger tat es ihm gleich, auch er vertraute auf die gleiche Startformation wie beim 5:1-Sieg in Hartberg in der Vorwoche.

Die Gäste aus Tirol erwischten den deutlich besseren Start in die Partie. Bereits nach 83 Sekunden traf Sabitzer nach einer ideal getimten Flanke von Sandi Ogrinec per Kopf zur Führung – das zweitfrüheste Tor in der Bundesliga-Geschichte der WSG. Daraufhin wirkten die Klagenfurter geschockt, die Tiroler blieben am Drücker. Ein erneuter Kopfball von Sabitzer fiel zu unplatziert aus (14.), ein Treffer von Nik Prelec wurde aufgrund einer Abseitsstellung zurecht aberkannt (18.).

In der Folge ließ der Druck der WSG nach der starken Anfangsphase etwas nach, auf beiden Seiten gab es lange Zeit keine gefährlichen Szenen. Dies änderte sich kurz vor der Pause. Zunächst vollendete Ranacher einen schnell vorgetragenen Konter per Kopf zur 2:0-Führung für die Gäste (42.). Praktisch im Gegenzug gelang Pink der Anschlusstreffer. Der Torjäger traf nach einer Flanke von Sinan Karweina durch einen wuchtigen Kopfball.

Nach der Pause fanden die Klagenfurter nach einer überschaubaren ersten Hälfte etwas besser ins Spiel. Für den ersten Aufreger im zweiten Spielabschnitt sorgte allerdings WSG-Angreifer Prelec, sein Treffer wurde abermals aufgrund einer Abseitsposition aberkannt (50.). Der erste gefährliche Szene der Austria fand der zur Pause eingewechselte Rico Benatelli vor, sein Abschluss ging knapp über das Tor (59.).

Klagenfurt agierte mit Fortdauer der Partie offensiver. Eine Viertelstunde vor Schluss erzielte Pink den Ausgleich. Der Angreifer war nach einer Freistoß-Flanke abermals per Kopf zur Stelle (76.) – sein bereits zehnter Saisontreffer. Wenig später scheiterte Prelec aus aussichtsreicher Position an Tormann Phillip Menzel (82.). Kurz vor Schluss gelang den Gästen aus Tirol doch noch der viel umjubelte Siegtreffer. Valentino Müller traf aus kurzer Distanz (90.).

Die Tore im Video:

Sabiter bringt die WSG nach 80 Sekunden in Führung (2.)

Ranacher erhöht auf 2:0 (42.)

Pink mit dem schnellen Gegenschlag für Klagenfurt – nur noch 2:1 für die WSG (44.)

Pink gleicht für Klagenfurt aus – 2:2 (76.)

Müller mit der Entscheidung – 3:2 (90. + 1)

(APA) / Bild: GEPA