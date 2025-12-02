Später Fallrückzieher: Newcastle verpasst Sieg gegen Tottenham

Newcastle United hat den dritten Ligasieg in Folge in der Premier League spät verpasst. Im Heimspiel gegen Tottenham Hotspur kassierten die Magpies in der Nachspielzeit den Ausgleich und mussten sich mit einem 2:2 (0:0) begnügen.

Die Partie nahm spät Fahrt auf, nachdem im ersten Durchgang lediglich Ex-Rapidler Joelinton für Newcastle am Pfosten gescheitert war (36.). Nach der Pause legte DFB-Stürmer Nick Woltemade eine Hereingabe auf Bruno Guimaraes ab, der platziert zur Führung abschloss (71.).

Den schnellen Ausgleich durch Cristian Romero für Tottenham (78.) machte Anthony Gordon vermeintlich vergessen (86.). Doch der argentinische Weltmeister Romero glich erneut aus – sehenswert per Fallrückzieher (90.+5).

Newcastle und Tottenham hinken hinterher

Im Kampf um die europäischen Plätze hinken beide Teams der Konkurrenz hinterher. Mit jeweils einem Spiel mehr liegen sowohl Tottenham (11.) als auch Newcastle (13.) nur in der unteren Tabellenhälfte.

