Zwei Eigentore und Haaland-Doppelpack bei City-Kantersieg

Manchester City nimmt in der Premier League langsam Fahrt auf. Das Team von Pep Guardiola gewann gegen den FC Burnley 5:1 (1:1). Torjäger Erling Haaland gelangen spät seine Saisontore sieben und acht.

Klub-Weltmeister FC Chelsea musste seine dritte Pflichtspielpleite in Serie hinnehmen. Die Blues verloren trotz Führung durch späte Tore von Maxim de Kuyper (90.+2) und Danny Wellbeck (90.+10) mit 1:3 (1:0) gegen Brighton & Hove Albion. Das Team von Trainer Fabian Hürzeler konnte sich von den unteren Regionen etwas absetzen.

Wie Chelsea erlebte auch Manchester United die nächste herbe Enttäuschung. Das Team von Trainer Rúben Amorin verlor beim FC Brentford mit 1:3 (1:2) und bleibt weiterhin Mittelmaß. Dabei hatte der englische Rekordchampion zuletzt mit einem Sieg gegen Chelsea (2:1) auf bessere Zeiten gehofft.

