Später Havertz-Treffer: Arsenal springt an die Spitze

Der FC Arsenal feierte in der Premier League einen knappen 1:0 Arbeitssieg bei Brentford.

Zum Matchwinner avancierte der deutsche Teamspieler Kai Havertz mit seinem Treffer in der 89. Minute. Er köpfelte nach Saka-Flanke aus kurzer Distanz am langen Eck ein. Dadurch gingen die Londoner im dritten Pflichtspiel in Folge als Sieger vom Platz. Der Vorsprung auf ManCity beträgt nach 13 Partien einen Punkt, Liverpool liegt einen weiteren Zähler dahinter.

(APA)

Bild: Imago