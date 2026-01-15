Später Ljubicic-Ausgleich: Union rettet Remis bei Augsburg

Ein Traumtor von Alexis Claude-Maurice hat dem FC Augsburg beim Startelf-Comeback von Michael Gregoritsch gegen Union Berlin im Abstiegskampf der deutschen Fußball-Bundesliga keinen Sieg beschert.

Der Prachtschuss des Franzosen aus knapp 30 Metern sorgte zwar tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für die 1:0-Führung. Doch in Unterzahl glichen die Berliner dank des eingewechselten Ex-LASK-Stürmers Marin Ljubicic (92.) in der Nachspielzeit noch aus.

Bei der Union spielten Christopher Trimmel und Leopold Querfeld durch. Gregoritsch ging im Finish der Partie (83.) vom Rasen. Für Österreichs Teamstürmer war es im zweiten Spiel seit seiner leihweisen Rückkehr nach Augsburg der erste Einsatz von Beginn an. In einer Partie von überschaubarem Niveau waren offensive Momente von beiden Teams rar gesät. Die kreativste Aktion war zunächst ein Fan-Protest. Aus dem Augsburger Fanblock flogen nach einer halben Stunde kleine Bälle auf den Rasen, die zu einer mehrminütigen Unterbrechung führten. Die Anhänger protestierten gegen die ungewohnte Ansetzung der Partie am Donnerstagabend.

Augsburg bleibt mit 15 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz. Die Berliner sind Neunter.

