Spätes Comeback: Roma dreht Partie in der Nachspielzeit

Mit zwei Toren in der Nachspielzeit hat die AS Rom in der italienischen Serie A den nicht mehr für möglich gehaltenen fünften Saisonsieg geholt. Gegen US Lecce glich erst Sardar Azmoun aus (90.+1), nach dem Treffer durch die Leihgabe von Bundesligist Bayer Leverkusen traf Romelu Lukaku zum 2:1-Endstand (90.+4).

„Es war ein verrücktes Spiel, das in beide Richtungen hätte ausgehen können. Es ist zu unseren Gunsten ausgegangen“, sagte Roms Startrainer Jose Mourinho bei DAZN. Lukaku hatte in der Anfangsphase einen Foulelfmeter verschossen (6.).

Der Schwede Pontus Almqvist brachte Lecce in Führung (71.). Azmoun traf per Kopf zum 1:1, es war der erste Serie-A-Treffer des Iraners.

