Der italienische Meister Napoli ist mit einem 2:1-Sieg in die neue CL-Saison gestartet.

Gegen den SC Braga lagen die Neapolitaner durch den Treffer von Di Lorenzo lange in Führung, ehe Bruma in der Schlussphase für die Portugiesen ausgleichen konnte. Ein Eigentor von Bragas Niakite ließ Napoli am Ende doch noch jubeln.

Beitragsbild: Imago