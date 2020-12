via

Atalanta Bergamo siegt bei Ajax Amsterdam mit 1:0 (0:0).

Dank dieses Erfolges, den Luis Muriel (85.) sicherstellte, erreichten die Italiener das Achtelfinale. Die Platzherren hingegen, in den letzten elf Minuten in Unterzahl agierend, müssen in die Europa League umsteigen.

Das Tor von Muriel (85.):

Beitragsbild: Getty Images.