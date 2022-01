via

via Sky Sport Austria

Barcelona beendete eine Negativserie von zuletzt drei Pflichtspielen ohne Sieg. Den erlösenden Treffer bei Alaves erzielte der Niederländer Frenkie de Jong in der 87. Minute.

Barca verbesserte sich damit in der Tabelle auf Rang fünf. Auf den viertplatzierten Titelverteidiger Atletico Madrid fehlt nur ein Punkt, auf Real sind es bei einem Spiel weniger aber immer noch 15. Im Supercup waren die Katalanen zuletzt am Erzrivalen Real gescheitert, im Cup an Athletic Bilbao.

