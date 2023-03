Spalletti über Ziel Viertelfinal-Aufstieg: „Wir spüren keinen Druck“

via

In Neapel steigt die Euphorie. Heute soll im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League gegen Eintracht Frankfurt der Aufstieg in die nächste Runde gelingen (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass). Napoli hat neue Stars, der Titelgewinn in der Serie A ist wohl nur noch Formsache. Das Selbstvertrauen bei den Süditalienern ist vorhanden. „Ich bin überzeugt von der Qualität meiner Spieler“, sagt Trainer Luciano Spalletti, der vor dem richtungsweisenden Duell mit Frankfurt keinen Druck verspürt.