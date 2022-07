Spanien besiegt Finnland auch ohne Putellas

Auch ohne Weltfußballerin Alexia Putellas ist Titelkandidat Spanien erfolgreich in die Fußball-Europameisterschaft in England gestartet. In Milton Keynes besiegten die Favoritinnen die Auswahl Finnlands mit 4:1 (2:1) und wurden dabei auch nicht durch den frühen finnischen Führungstreffer aus der Bahn geworfen. Ab 21.00 Uhr trafen in Gruppe B noch Deutschland und Dänemark aufeinander.

Finnland jubelte durch Linda Sallström schon in der ersten Minute früh, aber zum letzten Mal. Die Barcelona-Profis Irene Paredes (26.) und Aitana Bonmati (41.) jeweils per Kopf drehten vor 16.819 Zuschauern mit ihren Toren den Spielstand. Nach der Pause verhinderte Finnlands Torhüterin mit einer starken Parade einen weiteren Treffer durch Laia Aleixandri, ehe Lucia Garcia (75.) erneut per Kopf traf. Mariona Caldentey erzielte per Elfmeter noch das 4:1 (95.).

Putellas hatte sich am Dienstag im Training einen Kreuzbandriss zugezogen. Barcelonas Star saß aber als Zuschauerin auf der Tribüne.

(APA/dpa)

