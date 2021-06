Spanien-Coach Enrique nach Acht-Tore-Spektakel: “Ich bin für weitere solche Spiele bereit, aber …”

Spanien darf bei der Fußball-Europameisterschaft weiter vom vierten EM-Titel träumen. Am Montag setzten sich Sergio Busquets und Co. in einem verrückten Achtelfinale gegen Vizeweltmeister Kroatien in Kopenhagen nach Verlängerung mit 5:3 (3:3,1:1) durch. Hier gibt es die Reaktionen zum Fußball-EM-Achtelfinale Kroatien – Spanien:

Zlatko Dalic (Teamchef Kroatien): “Wir haben gut gespielt, alles getan, um ein großes Resultat zu schaffen, und wir sind dem nahe gekommen. Unser Ziel war die K.o.-Runde, das haben wir geschafft. Aber wir sind auf ein richtig starkes Spanien getroffen. Selbst ein fehlender Schlüsselspieler wäre für uns ein großer Verlust – wir hatten heute aber zwei – Lovren und Perisic.”

Luka Modric (Kapitän Kroatien): “Sie waren besser, zumindest 60 Minuten lang. Wir sind zu tief gestanden, haben sie spielen lassen. Als wir mehr attackiert haben, waren wir besser und haben auch mehr Chancen gehabt – daraus resultierte auch der Ausgleich, als wir Charakter und Qualität gezeigt haben. In der Nachspielzeit hatten wir gleich zwei gute Chancen, konnten sie aber nicht verwerten.”

Luis Enrique (Teamchef Spanien): “Ich bin für weitere solche Spiele bereit – aber ich weiß nicht, ob es den Fans oder der Familie genau so geht. Ehrlich, wir haben nur einen großen Fehler gemacht. Das Ende des Spiels war wundervoll. Ich bin froh, dass uns das Spiel eine zweite Chance gegeben hat. Unai Simon war heute ein Vorbild für alle jungen Spieler, die einmal Profifußballer werden wollen. Die Botschaft ist: Mach’ dir keine Sorgen wegen deiner Fehler. Konzentriere dich auf dein Ziel. Natürlich war das heute ein schwerer Fehler von ihm. Aber er hat danach noch einige fantastische Paraden gezeigt.”

Sergio Busquets (Kapitän Spanien, “Spieler des Spiels”): “Das war ein sensationelles Spiel. Wir hatten immer Vertrauen in uns. Wir verbessern uns bei diesem Turnier von Spiel zu Spiel.”

