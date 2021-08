Spanien erlaubt wieder Zuschauer bei Sportevents

via

In Spanien sind im August wieder Zuschauer bei Sportevents erlaubt.

Das teilte Gesundheitsministerin Carolina Darias am Mittwoch mit. Im Outdoor-Bereich dürfen die Stadien zu 40 Prozent ausgelastet werden, in Innenräumen zu 30 Prozent. Diese Kapazitätsgrenzen gelten vorerst vom Fußball-Saisonstart am 13. August bis Ende des Monats, dann werde die Lage neu bewertet.

Diese Lockerungen sind möglich, da sich Spanien, was die Ausbreitung des Coronavirus angeht, laut Darias in einer “Stabilisierungsphase” befindet. Die Fans müssen auf den Tribünen aber strenge Regeln befolgen: Sie müssen Abstand halten, Masken tragen und dürfen weder rauchen noch essen.

