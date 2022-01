Spaniens Handballer haben bei der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei als zweites Team nach Dänemark das Halbfinale erreicht.

In seinem letzten Spiel von Hauptrundengruppe 2 setzte sich der Titelverteidiger am Dienstag in Bratislava gegen Polen knapp mit 28:27 (14:13) durch und ist damit nicht mehr aus den Top-Zwei zu verdrängen. Im Abendspiel (20.30 Uhr) kämpften Norwegen und Schweden um das zweite Halbfinalticket in der Gruppe.

(APA)

Bild: Imago