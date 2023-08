„Spanien ist stolz auf euch“: WM-Heldinnen im Heimatland empfangen

Nach der Rückkehr in die Heimat und einer langen Partynacht sind Spaniens Weltmeisterinnen von Ministerpräsident Pedro Sánchez empfangen worden.

Bei der Ehrungs-Zeremonie vor dem Regierungssitz Palacio de la Moncloa in Madrid bezeichnete der sozialistische Politiker die Spielerinnen am Dienstag als Vorbilder vor allem für die jungen Mädchen im Land und sagte: „Spanien ist stolz auf euch. Das wird das Jahrhundert der Frauen und der tatsächlichen Gleichstellung sein.“

Es gebe in Bezug auf Frauenrechte „noch viel zu tun“. „Aber wir sind auf dem richtigen Weg“, betonte Sánchez. Die Weltmeisterinnen würden mit der Goldmedaille für Verdienste im Sport ausgezeichnet werden, kündigte der Regierungschef an. Ein Empfang im spanischen Königshaus in Madrid ist für den 19. September vorgesehen, wie Medien unter Berufung auf Sprecher von König Felipe VI. am Dienstag berichteten.

Feier mit tausenden Menschen

Nach ihrer Landung in Madrid waren die Weltmeisterinnen am späten Montagabend im offenen Bus zur Esplanade Puente del Rey im Westen der Hauptstadt gefahren.

Dort feierten sie dann mit vielen Tausenden Menschen den in Australien erzielten WM-Triumph bei viel Musik und Tanz ausgiebig und ausgelassen. „Dieser WM-Titel gehört euch“, rief Verteidigerin Ivana Andrés den jubelnden Fans zu. Im Finale in Sydney hatte sich Spanien gegen England mit 1:0 durchgesetzt.

