Spanien-Kapitän Busquets kehrt zurück – wohl kein Einsatz gegen Polen

Zwölf Tage nach seinem positiven Coronatest ist Kapitän Sergio Busquets zu Spaniens Nationalmannschaft zurückgekehrt. Nach Angaben des Verbandes fiel ein in der Nacht zu Freitag durchgeführter PCR-Test negativ aus. Busquets traf am Freitag im Teamquartier in Las Rozas ein und trat am Nachmittag von Madrid aus die Reise nach Sevilla an. “Ich habe euch alle vermisst”, sagte Busquets, der von seinem Teamkollegen bei seiner Ankunft bereits erwartet und mit Applaus empfangen wurde.

Spanischen Medienberichten zufolge ist der 32-Jährige vom FC Barcelona allerdings noch keine Option für das zweite EM-Gruppenspiel gegen Polen am Samstagabend (21.00 Uhr). Spanien steht darin nach dem 0:0 gegen Schweden zum Auftakt bereits unter Zugzwang.

Busquets war im Laufe der EM-Vorbereitung an COVID-19 erkrankt und umgehend isoliert worden. Nationaltrainer Luis Enrique hatte anschließend mehrfach betont, auf seinen Spielführer warten zu wollen und keinen Ersatz nachzunominieren. Busquets soll an keinen Symptomen gelitten und in der Quarantäne individuelles Training absolviert haben.

Vor Turnierstart war bereits Diego Llorente nach seinem wohl falsch-positiven Testergebnis ebenfalls wieder zur Mannschaft gestoßen. Damit hat Enrique nun wieder alle 24 Spieler zur Verfügung, die er für die EM-Mission berufen hatte.

(SID) / Bild: Imago