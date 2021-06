Spanien nach Kantersieg gegen die Slowakei im Achtelfinale

Mitfavorit Spanien hat nach schwachem EM-Start gerade rechtzeitig den ersten Sieg gefeiert und doch noch das Achtelfinale erreicht. Der dreimalige Europameister bezwang zum Vorrundenabschluss in Sevilla die Slowakei mit 5:0 (2:0) und sicherte sich Platz zwei in der Gruppe E. Gegner in der ersten K.o.-Runde ist am Montag in Kopenhagen Vize-Weltmeister Kroatien.

Nach zwei enttäuschenden Unentschieden profitierte die Mannschaft des in die Kritik geratenen Trainers Luis Enrique von einem kuriosen Eigentor des slowakischen Torhüters Martin Dubravka (30.). Zudem trafen Aymeric Laporte (45.+2), Pablo Sarabia (56.) und Ferran Torres (67.). Juraj Kucka (71.) legte das achte Eigentor des Turniers nach. Die Slowaken sind als Dritter ausgeschieden.

(APA)/Bild: Imago