Spanien sichert sich NL-Gruppensieg – Schweiz steigt ab

Fußball-Europameister Spanien hat seine Erfolgsserie in der Nations League ausgebaut und sich vorzeitig den Gruppensieg gesichert. Das Team von Trainer Luis de la Fuente setzte sich am vorletzten Spieltag der Gruppe A4 mit 2:1 (1:0) in Dänemark durch und baute den Vorsprung vor dem Gegner auf sechs Punkte aus. Die Schweiz steht dagegen schon als Absteiger fest. Nach dem 1:1 (0:0) gegen Serbien sind Platz drei und damit die Relegation nicht mehr zu erreichen.

Die Spanier, die in Kopenhagen auf den verletzten EM-Jungstar Lamine Yamal verzichten mussten, starteten stark und nutzten in der 15. Minute ihre vierte (!) Torchance zur verdienten Führung: Mikel Oyarzabal ließ nach einem klugen Querpass von Ayoze Perez Torhüter Kasper Schmeichel keine Chance. Die Dänen hatten im ersten Spiel mit ihrem neuen Chefcoach Brian Riemer große Probleme, den Kombinationsfußball des Europameisters zu stoppen.

Nach der Pause sorgte der starke Perez nach Pass des Ex-Leipzigers Dani Olmo für die Entscheidung (58.). Gustav Isaksen verkürzte noch (84.). Die Furia Roja, die zum Abschluss der Gruppenphase am Montag (20.45 Uhr) auf die Schweiz trifft, bleibt mit vier Siegen und einem Remis in der Nations League ungeschlagen.

Die Schweizer „Nati“ hatte im Züricher Letzigrund gegen Serbien die erste Großchance, doch Noah Okafor traf nur die Latte (28.). Nach dem Seitenwechsel verhinderte der Dortmunder Gregor Kobel einen Rückstand für die Gastgeber: Der Keeper parierte den Foulelfmeter von Aleksandar Mitrovic (55.). Zeki Amdouni brachte die Eidgenossen in Führung (78.), plötzlich war die Chance auf den Klassenerhalt wieder da. Doch Salzburg-Spieler Aleksa Terzic besiegelte mit dem späten Ausgleich den Abstieg (88.).

(SID)/Beitragsbild: Imago