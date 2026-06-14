Spanischer Teamspieler vor Wechsel zu Real Madrid

Spaniens Nationalspieler Marc Cucurella steht offenbar vor einem Wechsel zu Real Madrid. Wie das Portal The Athletic am Sonntag berichtete, haben die Königlichen eine Einigung erzielt, den Linksverteidiger vom FC Chelsea für eine Ablöse von 60 Millionen Euro zu verpflichten.

Die Vereinbarung mit Real soll eine Sockelablöse von 55 Millionen Euro umfassen, dazu kommen Boni im Wert von fünf Millionen.

Der Abschluss des Transfers werde zum Beginn der kommenden Woche erwartet. Laut The Athletic sollen zuletzt außerdem Atletico Madrid, der FC Barcelona und Manchester City an Cucurella interessiert gewesen sein.

Cucurella war 2022 von Brighton & Hove Albion zu Chelsea gewechselt, dort besitzt er noch einen bis 2029 gültigen Vertrag.

Derzeit befindet sich Cucurella mit der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Am Montag trifft der Europameister zum Auftakt in Atlanta auf Turnierneuling Kap Verde.

(SID) / Artikelbild: Imago