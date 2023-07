Spanien hat bei der Fußball-U19-EM der Frauen in Belgien den Titel erfolgreich verteidigt. Die Ibererinnen gewannen am Sonntag das Finale in Leuven gegen Deutschland mit 3:2 im Elfmeterschießen, nach 120 Minuten war es 0:0 gestanden.

Spanien hält damit so wie Frankreich bei fünf Frauen-U19-EM-Titeln und wird in dieser Rangliste nur von Deutschland (6) übertroffen. Österreichs Auswahl scheiterte in der Gruppenphase.

(APA) / Bild: Imago