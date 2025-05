Spanier Lopetegui neuer Katar-Teamchef

Julen Lopetegui ist neuer Fußball-Teamchef des vergangenen WM-Gastgebers Katar.

Der 58-jährige Spanier unterschrieb nach Angaben des dortigen Verbandes einen Zweijahresvertrag bis 2027. Er folgt in diesem Amt auf seinen Landsmann Luis García. Seinen Einstand wird Lopetegui im WM-Qualifikationsspiel gegen den Iran am 5. Juni geben, fünf Tage später folgt die Auswärtspartie in Usbekistan.

Er soll die Auswahl von Katar nach einer bisher enttäuschenden Qualifikation noch zur WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko führen. Zuletzt betreute Lopetegui den englischen Premier-League-Club West Ham United. Dort musste er Anfang des Jahres nach weniger als sechs Monaten im Amt gehen.

