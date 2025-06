Spanier Romeo neuer Leader der Dauphiné

Der junge Spanier Ivan Romeo hat bei der Dauphiné-Rundfahrt solo die 3. Etappe gewonnen und die Führung im Gesamtklassement übernommen.

Fünf Kilometer vor dem Ziel im südlich von Lyon gelegenen Charantonnay löste sich der 21-Jährige aus dem Movistar-Rennstall von Gregor Mühlberger von der zehnköpfigen Fluchtgruppe um Mathieu van der Poel. Das Feld mit den Favoriten Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar verlor eine gute Minute auf den neuen Träger des Gelben Trikots.

Romeo, Zeitfahr-Weltmeister der U23 im Vorjahr, löste als Leader den italienischen Sprinter Jonathan Milan ab und geht mit 17 und mehr Sekunden Vorsprung am Mittwoch in die 4. Etappe, ein 17,4 km langes Einzelzeitfahren von Charmes-sur-Rhône nach Saint-Péray. Die schwere Rundfahrt, die am Sonntag auf dem Plateau du Mont-Cenis endet, ist quasi die Generalprobe für die Tour de France (5. bis 27. Juli) ein.

