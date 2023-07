Spannende Aussage zum Kane-Poker! Insider verrät Wechsel-Zeitrahmen

Der Transfer von Harry Kane zum FC Bayern rückt wohl näher! Laut einem Insider soll der offizielle Wechsel zeitnah erfolgen.

Das Ringen des FC Bayern um Wunschstürmer Harry Kane zieht sich mittlerweile seit einigen Wochen. Nach der ersten abgelehnten Offerte des Rekordmeisters an die Spurs, negierte der PL-Klub auch das zweite Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen für den englischen Stürmer-Star und so steht hinter dem möglichen Transfer-Coup der Saison weiter noch ein Fragezeichen.

Positives Treffen in London

Wie Sky berichtete, gab es am Donnerstag jedoch ein Geheimtreffen der Bayern-Bosse in London mit Tottenham, das zwar noch nicht den ersehnten Durchbruch brachte, aber dennoch sehr positiv verlief. In der englischen Hauptstadt waren – wie Sky Transfer-Experte Florian Plettenberg bei „Transfer Update – Die Show“ berichtete – der neue Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen sowie der Technische Direktor Marco Neppe zugegen, um sich mit dem Spurs-Boss Daniel Levy zu treffen.

„Die Bayern wollten jetzt etwas Ruhe reinbringen, dem ganzen Respekt zollen und sich bei Levy vorstellig machen und das war ein richtig gutes Gespräch“, berichtete Plettenberg. Die FCB-Verantwortlichen sind demnach weiterhin hoffnungsvoll, was den Transfer des Top-Torjägers angeht. Und könnte es jetzt doch ganz schnell gehen?

Zeitnahe Verkündung?

„Einer, der bei diesem Transfer richtig was zu sagen hat, hat mir heute klar gesagt, dass Kane innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen definitiv zum FC Bayern wechseln wird“, sagte Plettenberg. Zudem soll es für den Star-Angreifer auch einen bestimmten Preis X geben, bei welchem die Münchner Kane definitiv bekommen würden. Über die gewünschte Summe für Kane hat Levy dabei auch mit den beiden Bayern-Bossen in London gesprochen.

Das mühsame Ringen um einen der besten Stürmer Europas geht zunächst weiter, doch der Rekordmeister ist nicht zuletzt aufgrund des erfolgreichen Treffens in London positiv gestimmt, dass der Transfer schon bald über die Bühne geht. Sky Experte Plettenberg prognostiziert ebenfalls, dass Kane zum FC Bayern kommen wird, womit aus dem derzeitigen Fragezeichen hinter dem Wechsel schon bald ein Ausrufezeichen werden könnte.

(sport.sky.de//Florian Plettenberg & Florian Hartmann)

Bild: Imago