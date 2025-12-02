„Spannende Talente“: Austria bindet Youngster-Trio langfristig

Der FK Austria Wien verlängert langfristig mit drei Eigengewächsen: Das Young-Violets-Trio Daniel Nnodim, Romeo Mörth und Felix Fischer wird mit neuen Verträgen ausgestattet.

Die drei FAK-Youngster stammen alle aus der eigenen Akademie und stehen aktuell im Kader des Zweitligateams. Nnodim unterschreibt bis 2027, Mörth sowie Neo-Profi Fischer bis 2028.

Austria-Sportdirektor Wagner: „Drei spannende Talente“

„In unserer strategischen Ausrichtung ist klar definiert, dass unsere Eigengewächse zukünftig eine tragende Rolle im Rahmen unserer Kaderstruktur spielen sollen. Mit Daniel Nnodim, Romeo Mörth und Felix Fischer wurden die Verträge dreier spannender Talente verlängert“, wird Sportdirektor Michael Wagner zitiert.

Ex-FAK-U18-Kapitän Fischer absolvierte bereits 14 Zweitliga-Saisonpartien mit zwei Treffern. Offensivspieler Mörth verzeichnet sogar 15 bisherige Einsätze, während Defensivakteur Nnodim zwölfmal auf dem Platz stand. Alle drei Spieler bestritten zudem Partien in der Youth League.

(Red/FK Austria Wien).

Beitragsbild: GEPA.