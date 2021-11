„Spannendes Projekt“: Thalhammer als Cercle-Coach präsentiert

via

via Sky Sport Austria

Erstmaliger Amtsantritt im Ausland: Ex-LASK-Coach Dominik Thalhammer stellte sich heute als neuer Trainer von Cercle Brügge vor. Bei seinem neuen Team sieht er großes Potenzial, um sich in der belgischen Liga beweisen zu können.

„Ich bin sehr stolz hier zu sein, es ist ein spannendes Projekt. Das Team hat großes Potenzial mit einigen interessanten und talentierten Spielern“, ist Thalhammer von seinen neuen Spielern überzeugt. Mit einer intensiven Spielweise will Cercle nicht nur den Relegationsplatz der Liga verlassen, sondern auch ansprechenden Fußball zeigen: „Der Kader passt gut zu meinem Spielverständnis, wir wollen Druck aufbauen und Powerfußball spielen.“

Mit der belgischen Liga machte der ehemalige ÖFB-Frauen-Teamchef bereits in der Vorsaison der Europa League als LASK-Coach Bekanntschaft. Royal Antwerpen, aktuell Zweiter der Liga, konnte auswärts mit 1:0 geschlagen werden, ehe das anschließende Heimspiel mit 0:2 verloren ging: „Der belgische Fußball ist sehr dynamisch und physisch“, schildert Thalhammer seine damaligen Erkenntnisse.

Thalhammer: „Wollen die Fans überzeugen“

Der Trainerwechsel fand beim dreimaligen belgischen Meister nicht ohne Nebengeräusche statt: Nach zuletzt acht Ligaspielen in Folge ohne Sieg bezwang der Verein aus Brügge Mechelen mit 3:1 – dennoch musste Vorgänger Yves Vanderhaeghe gehen. Nun soll Thalhammer Cercle vom 17. Platz aus in sichere Liga-Gewässer führen: „Ich war in meiner Karriere als Coach oft mit schwierigen Situationen konfrontiert. Wir haben viel Arbeit vor uns, aber wir wollen die Fans überzeugen.“

Bereits übermorgen findet Thalhammers Debüt als Cup-Revanche gegen Mechelen statt, ehe am Wochenende seine Ligapremiere in Kortrijk folgt. Mitte Dezember wird es für Cercle doppelt ernst: Die Thalhammer-Truppe trifft auf Tabellenführer St. Gilloise, ehe anschließend am 26. Dezember das Derby gegen Club Brügge folgt.

(Red.)

Beitragsbild: Imago.