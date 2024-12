Speed-Auftakt: Die Startliste der Abfahrt in Beaver Creek

Nach drei Technikrennen steht nun auch endlich der Speed-Auftakt der neuen Ski-alpin-Saison auf dem Programm: Die Herren starten heute in Beaver Creek (19:00 Uhr) in ihre erste Saisonabfahrt. Österreichs Team hofft dabei auf einen erfolgreichen Auftakt in Podestnähe.

Eröffnet wird das Rennen vom slowenischen Schnellsten des ersten Trainings, Miha Hrobat. Die Topgruppe beginnt mit Kitzbühel-Doppelsieger Cyprien Sarrazin als Startnummer 6. Kurze Zeit später startet Gesamt- und Abfahrtsweltcupsieger Marco Odermatt mit Nummer 8. Routinier Dominik Paris geht als 13. ins Rennen, ehe Österreichs wohl größte Hoffnung Vincent Kriechmayr als 15. die Gruppe der besten zehn beschließt. Nach der Absage im Vorjahr fehlt der letzte Abfahrtssieger von Beaver Creek, Aleksander Aamodt Kilde im Jahr 2022, bekanntlich verletzt aus.

Die Startliste der Abfahrt in Beaver Creek:

Speed-Auftakt: Ski-Austria-Team hofft auf Achtungserfolge

Die nächsten Österreicher im heutigen Rennen sind Stefan Babinsky (Startnummer 18) und Otmar Striedinger (22), auch Daniel Danklmaier startet als 27. innerhalb der Top 30. Die weiteren teilnehmenden Ski-Austria-Athleten sind danach Manuel Traninger (37), der einstige Kitzbühel-Dritte Daniel Hemetsberger (39), Vincent Wieser (42), Stefan Rieser (48), der WM-Kombi-Dritte Raphael Haaser (52) sowie Stefan Eichberger (55). Insgesamt sind 60 Läufer beim Speed-Auftakt mit dabei.

Am Samstag ist zudem in Beaver Creek ein Super-G angesetzt, am Sonntag ein Riesentorlauf.

(Red./APA.)

