Spektakel beim Showdown: Liverpool hält englischen Titelkampf spannend

via

via Sky Sport Austria

In einem mitreißenden Showdown haben Jürgen Klopp und der FC Liverpool eine Vorentscheidung des Titelrennens in England verhindert. Nach zweimaligem Rückstand und deutlicher Unterlegenheit in der ersten Halbzeit erkämpften Klopp und die Reds im Duell der Star-Trainer bei Pep Guardiola und dem Premier-League-Spitzenreiter Manchester City ein insgesamt schmeichelhaftes 2:2 (1:2).

Der Verfolger Liverpool hatte sich vor dem weltweit übertragenen Topspiel am Sonntag von 14 Punkten Rückstand bis auf einen Punkt an ManCity herangeschoben – im ausverkauften Etihad Stadium aber lief es in den ersten 45 Minuten fast nur hinterher. Kevin De Bruyne (5.) und Gabriel Jesus (37.) trafen für die Gastgeber, der zwischenzeitliche Ausgleich durch Diogo Jota (13.) entsprang einer der sehr wenigen guten Aktionen.

Nach der Pause schlug Sadio Mane (46.) jedoch sofort zurück, was Liverpool sich im Anschluss durch eine weit bessere Leistung verdiente. Nach dem packenden Duell stehen noch sieben Liga-Partien auf dem Programm.

„The trend is your friend“, galt angesichts von zehn Ligasiegen in Serie für Klopp, der die Rivalität der vergangenen Jahre mit einer Tennis-Analogie zusammenfasste. „Wir treiben uns gegenseitig zu einer unglaublichen Konstanz und unglaublichen Punkte-Ausbeuten, fast wie Roger Federer und Rafael Nadal“, sagte er. Nationalspieler Ilkay Gündogan, der bei den Gastgebern zunächst auf der Bank saß, nannte das Spiel „das größte des Kontinents“.

Am Sonntag begann das Duell als Vollgas-Veranstaltung, aber keineswegs in Klopps Sinne. Raheem Sterling scheiterte noch alleine an Reds-Torhüter Alisson (5.), der frühere Schalker Joel Matip fälschte dann De Bruynes Schuss ebenso unglücklich wie unhaltbar ab. Jota glich zwar schnell aus, es blieb jedoch wild und intensiv mit weiter sehr deutlichen Vorteilen für ManCity. Jesus‘ erstes Liga-Tor seit September fiel fast folgerichtig.

Liverpool sortierte sich neu und kam unmittelbar nach der Pause wieder ins Spiel, Mane verwertete einen Weltklassepass von Mohamed Salah. Beide Mannschaften spielten fortan konsequent auf Sieg und hatten sehr gute Gelegenheiten – die beste vergab City-Star Riyad Mahrez in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Am Samstag schon sehen sich Klopp und Guardiola erneut im Etihad zum FA-Cup-Halbfinale wieder, vorher müssen beide in ihre Viertelfinalrückspiele der Champions League. Liverpool empfängt Benfica Lissabon mit einem 3:1 aus dem Hinspiel im Rücken, City muss bei Atletico Madrid ein 1:0 verteidigen.

(SID) / Bild: Imago