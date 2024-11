„Spektakulär“: Messi lobt Flicks Barca

Der Aufschwung des FC Barcelona unter Trainer Hansi Flick begeistert auch Klubikone Lionel Messi. Es mache ihn „sehr stolz, wie die erste Mannschaft derzeit auftritt“, sagte der argentinische Superstar, der auch in seiner Wahlheimat Miami die Spiele der Katalanen verfolgt, dem Sender TV3. Das Barca unter dem deutschen Coach sei „spektakulär“ und überrasche ihn nicht.

Die lobenden Worte des achtmaligen Weltfußballers erreichten auch Flick. „Es ist eine Ehre, das vom besten Spieler der Geschichte zu hören“, sagte der frühere Bundestrainer und Coach von Bayern München am Freitag. Messi verfolge die Mannschaft „genau. Wir sehen, dass ihm dieser Verein immer am Herzen liegt und das bedeutet uns sehr viel“, ergänzte Flick.

Messi war seit dem Jahr 2000 in der berühmten Jugendakademie „La Masia“ ausgebildet worden. In Barcelona reifte der Weltmeister von 2022, der derzeit bei Inter Miami in den USA seine Karriere ausklingen lässt, zum Superstar und gewann mit den Katalanen alle wichtigen Titel. Entsprechend froh zeigte sich Messi darüber, dass junge Spieler unter Flick erneut die Chance erhalten. Dies sei „spektakulär, sie sind es gewohnt, so zu spielen, seit sie klein waren“.

Barcelona führt die spanische Liga nach 13 Spieltagen an. In 17 Pflichtspielen unter Flick gab es 14 Siege und nur drei Niederlagen für die Katalanen.

(APA) Foto: Imago