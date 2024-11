Spektakuläre Zusammenarbeit: Murray wird Trainer von Djokovic

Tennis-Superstar Novak Djokovic wird zukünftig von seinem einstigen Rivalen Andy Murray trainiert. Das gab der serbische Grand-Slam-Rekordsieger am Samstag in einem Video in den Sozialen Netzwerken bekannt. Murray, wie Djokovic 37 Jahre alt, hatte seine eigene Profikarriere erst im Sommer beendet.

„Wir haben gegeneinander gespielt, seit wir Jungs waren. 25 Jahre, in denen wir Rivalen waren und uns gegenseitig über unsere Limits gepusht haben. Wir haben uns einige der epischsten Schlachten in unserem Sport geliefert“, sagte Djokovic in dem kurzen Video, das gemeinsame Szenen der ehemaligen Kontrahenten auf dem Platz zeigt und mit den Worten „Er hat den Ruhestand eh nie gemocht“ betitelt ist.

„Willkommen an Bord, Coach Andy Murray!“

„Ich dachte, unsere Story ist vorbei. Aber es stellte sich heraus, dass sie noch ein finales Kapitel hat. Es ist Zeit, dass einer meiner schwierigsten Gegner in mein Team kommt“, führte der Serbe aus: „Willkommen an Bord, Coach Andy Murray!“

Djokovic hatte sich im März 2024 von seinem langjährigen Erfolgscoach, dem ehemaligen Wimbledonsieger Goran Ivanisevic, getrennt und seitdem ohne Trainer dagestanden. Murray hingegen war im laufenden Jahr selbst noch als Profi aktiv gewesen. Der dreimalige Grand-Slam-Sieger beendetet seine Laufbahn nach den Olympischen Spielen in Paris, wo Djokovic Gold gewann. „Ich freue mich sehr“ auf die kommenden Aufgabe, verriet Murray.

Murray und Djokovic hatten sich vor allem in der besten Karrierephase des Briten in den frühen 2010er-Jahren einige intensive Duelle geliefert. Murray verlor ganze vier Finals bei den Australian Open gegen den Serben. Insgesamt gewann Djokovic 25 von 36 Matches gegen den Olympiasieger von 2012 und 2016.

(SID)/Bild: Imago