Spektakuläres Union-Remis gegen Saint-Gilloise – Trimmel patzt vor Gegentor

via

via Sky Sport Austria

Union Berlin darf dank großer Moral und eines späten Treffers von Joker Sven Michel weiter vom erstmaligen Einzug ins Viertelfinale der Europa League träumen. Der Fußball-Bundesligist verpasste beim 3:3 (1:1) im Achtelfinal-Hinspiel gegen den belgischen Klub Union Saint-Gilloise zwar eine bessere Ausgangslage, kam nach dreimaligem Rückstand aber zurück und hat für das Rückspiel in einer Woche in Brüssel weiter alle Karten in der Hand.

Winter-Zugang Josip Juranovic (42.) und Innenverteidiger Robin Knoche per Elfmeter-Nachschuss (58.) hatten zuvor im nasskalten Schneegestöber von Köpenick zweimal für die Mannschaft von Trainer Urs Fischer ausgeglichen. Der nigerianische Stürmer Victor Boniface (28., 72.) und Yorbe Vertessen trafen vor 21.605 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei für die Belgier.

ÖFB-Teamspieler Christopher Trimmel verlor vor dem zwischenzeitlichen 2:1 für die Gäste den Ball und leitete mit seinem Fehler den Gegentreffer ein.

Die Tore im Video:

0:1 – Boniface

1:1 – Juranovic

1:2 – Vertessen – Trimmel patzt

2:2 – Knoche

2:3 – Boniface

3:3 -Michel

Bild: Imago