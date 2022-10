Spekulationen um Messi-Zukunft: PSG, Barca oder Miami?

Acht Monate vor Ende seines Vertrages bei Paris Saint-Germain laufen Spekulationen um die Zukunft von Lionel Messi. Eine Vertragsverlängerung bei PSG, eine Rückkehr zum FC Barcelona oder ein Wechsel zu Inter Miami – der 35-jährige Superstar besitzt offenbar viele Optionen. Laut französischen Medienberichten arbeitet PSG an einer Vertragsverlängerung des Argentiniers, der in dieser Saison mit sieben Toren in der Liga und vier in der Königsklasse starke Leistungen gezeigt hat.

Aber auch in Barcelona sollen Präsident Joan Laporta und Trainer Xavi von einer Rückkehr der langjährigen Club-Ikone träumen. Eine weitere Option könnte Inter Miami sein. Der Club von Mitbesitzer David Beckham soll sich laut „The Athletic“ große Hoffnungen auf eine Verpflichtung Messis machen. Vor der WM werde es aber wohl keine Gespräche über die Zukunft des siebenmaligen Weltfußballers geben, heißt es.

(APA) / Bild: Imago