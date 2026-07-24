Spekulationen zu Ende: Neues Team für NBA-Superstar James

Die Spekulationen haben ein Ende, Basketball-Superstar LeBron James hat die Philadelphia 76ers als seinen neuen Klub in der NBA gewählt.

„Ich bin überzeugt, dass ich dazu beitragen kann, die Philadelphia 76ers zu einem Meisterteam zu machen. Ich freue mich riesig darauf, eine neue Fangemeinde zu begeistern und diese unglaubliche Reise ein letztes Mal zu beginnen“, schrieb der 41-Jährige am Freitag auf X.

NBA-Insider Shams Charania verkündete, dass James in Philadelphia einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat. Für seine Dienste bekommt James nach den Informationen von Charania rund sieben Millionen Euro. Im zweiten Jahr könne sich James auf eine Option berufen, eigenmächtig über ein weiteres Jahr in Philadelphia zu entscheiden.

„Das ist meine endgültige Entscheidung. Es geht mir nicht ums Geld. Es geht mir nicht um die Familie. Wofür spiele ich an diesem Punkt eigentlich noch?“, erklärte James seine Entscheidung, die bei ihm auch viel Überlegungszeit eingenommen hat.

„Ich dachte, ich wäre fertig, als die Saison zu Ende ging. Ich war noch nicht bereit, es öffentlich zu verkünden, und mir war klar, dass ich etwas Zeit brauchte, um mich wirklich zu entscheiden, aber ich war mir ziemlich sicher, dass ich mein letztes Spiel bestritten hatte“, schrieb James.

Rund einen Monat hatte sich Free-Agent James Zeit genommen, um die zukünftige Franchise für seine dann 24. Saison in der NBA zu wählen. Zuvor hatte er acht Jahre für die Los Angeles Lakers gespielt. Die 76ers hatten die Hauptrunde der abgelaufenen Saison auf dem siebten Platz der Eastern Conference beendet.

76ers erweitern Starensemble

43 Jahre wartet das Traditionsteam aus Philadelphia bereits vergeblich auf einen NBA-Titel. Die Chancen stehen nun nicht schlecht. James markierte auch im hohen Basketballer-Alter in der Vorsaison noch 20,9 Punkte, 7,2 Assists und 6,1 Rebounds pro Spiel. Bei den 76ers trifft er mit Joel Embiid, Tyrese Maxey und dem erst vor wenigen Wochen vom Rivalen Boston Celtics losgeeisten Jaylen Brown auf drei weitere Hochkaräter. Jeder von ihnen verdient mehr als 40 Mio. Dollar pro Jahr.

„Ich gehe nicht wegen des Geldes, ich gehe nicht wegen der Familie“, betonte James, dessen Sohn Bronny James weiterhin bei den Lakers spielt. Er wolle immer noch hart arbeiten, versicherte der Rekordmann. „Ich will mich weiterhin messen, gewinnen und die Chance auf das Gefühl haben, eine weitere Meisterschaft zu gewinnen.“ Er glaube, dass er dabei helfen könne, die Philadelphia 76ers zu einem Meisterteam zu machen. Er wolle diese „unglaubliche Reise ein letztes Mal starten“.