Sperre fix: So lange fehlt Kreuzriegler dem GAK

Am Montagabend hat der Senat 1 der österreichischen Bundesliga die Sperre gegen GAK-Spieler Martin Kreuzriegler bekanntgegeben. Aufgrund einer Tätlichkeit muss der 32-Jährige für zwei Spiele zusehen, ein weiteres Spiel kommt bedingt dazu.

Der Abwehrspieler der Grazer sah am Sonntag beim Stand von 1:0 für WSG Tirol nach VAR-Studium die Rote Karte. Kreuzriegler trat in einem Gerangel gegen WSG-Angreifer Nikolai Baden Frederiksen nach und wurde daraufhin des Feldes verwiesen.

Rote Karte – Martin Kreuzriegler (42.) | WSG-GAK

Foto: GEPA