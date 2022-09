Sperre & Geldstrafe für Leeds-Coach Marsch

Coach Jesse Marsch ist für das nächste Spiel von Leeds United gesperrt worden. Zudem wurde Marsch mit einer Geldstrafe von 10.000 Pfund belegt. Das gab sein Klub offiziell bekannt.

Der ehemalige Trainer von Red Bull Salzburg wurde vom englischen Verband FA für seine verbalen Ausfälle bei der 2:5-Niederlage von Leeds am sechsten Spieltag beim FC Brentford bestraft.

Bis zum Absitzen seiner Strafe muss Marsch aber noch warten. Das für Sonntag vorgesehene Spiel bei Manchester United ist wegen des anstehenden Staatsbegräbnisses von Königin Elizabeth II. abgesagt worden.

📰 FA fine Jesse Marsch £10,000 and suspend the #LUFC head coach from the touchline for our next fixture

— Leeds United (@LUFC) September 15, 2022