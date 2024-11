Sperre & Geldstrafe für Mourinho nach VAR-Kritik

Startrainer Jose Mourinho ist vom türkischen Fußball-Verband nach Kritik am Video Assistant Referee (VAR) mit einer Sperre und einer Geldstrafe sanktioniert worden.

Der Coach von Fenerbahce Istanbul muss ein Spiel pausieren und 658.500 türkische Lire (17.765 Euro) zahlen.

Beim 3:2-Erfolg gegen Trabzonspor waren den Heimischen in der zweiten Hälfte nach VAR-Intervention zwei Elfmeter zugesprochen worden, Fenerbahce hatte nach einem Foul an einem eigenen Spieler vergeblich eine Rote Karte gefordert. Er hatte den VAR-Schiedsrichter danach als „Man of the Match“ bezeichnet und weiter kritisiert.

