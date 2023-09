Sperre! Hartberg im Heimspiel gegen Altach ohne Trainer Schopp

Hartberg-Trainer Markus Schopp wird beim Heimspiel am Sonntag gegen den SCR Altach (ab 13:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) nicht an der Seitenlinie stehen dürfen. Grund dafür ist ein Platzverweis am Mittwoch im Cup-Spiel bei der Admira.

Schopp hat in der Schlussphase beim Cup-Sieg in der Südstadt von Schiedsrichter Julian Weinberger die Rote Karte gesehen. Der Hartberg-Trainer ist damit für das Spiel gegen Altach gesperrt (Kritik gegenüber einem Spieloffiziellen). Das gab der Strafsenat der Österreichischen Fußball-Bundesliga bekannt.

„Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass er schlecht pfeift“, wird Schopp in der „Kleinen Zeitung“ zitiert.

Bild: GEPA